Италия Кака: Финалът в Атина беше знак от Господ, а не съвпадение 23 май 2020 | 20:00 - Обновена Прочетена 241 0



копирано

Плеймейкърът на Милан по време на финала на Шампионската лига в Атина през 2007 г. - Кака, си спомни за въпросния мач, в който неговият отбор надви Ливърпул с 2:1. Само две години по-рано "росонерите" загубиха драматично решителния двубой за трофея в Истанбул именно срещу този съперник.



Днешната дата е по-специална за Милан "Това беше знак от Господ, а не съвпадение. Не обичам да го наричам отмъщение, но беше изключително и магическо. Отборът беше различен от този през 2005 г., тъй като вече не разполагахме с Ернан Креспо и Андрий Шевченко, но основите бяха същите. Съставът беше почти същият, но финалът беше много различен и остана в историята. Пипо Индзаги започна да бяга без дори да гледа топката при първия гол, надявайки се, че вратарят ще избие шута на Андреа Пирло. Той знаеше къде да бъде за добавката, просто знаеше. При второто попадение можеше да се види, че само аз и Пипо сме напред, но знаех неговите движения толкова перфектно, че вече бях наясно какво ще направи. Подготвих се да му подам топката, всичко беше толкова прецизно. Той пък отиде по-встрани, за да има пространство при удара си. Всичко опира до детайлите. Kaká takes us back to 2007: the semis with United, the magic of Athens and the joy in everyone’s eyes. Exclusively on our official app https://t.co/k2zluibzhx



Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo: l'intervista @KAKA è in esclusiva sulla nostra app #SempreMilan pic.twitter.com/BfhNMOGQ26 — AC Milan (@acmilan) May 23, 2020 Беше ужасно, когато Дирк Кайт се разписа и призраците на 2005 г. ни заплашваха отново да ни преследват. Това беше битка на волята, като ние усетихме страха и чувството "о, не, случва се отново". За щастие, ние удържахме и успяхме да празнуваме накрая. Всички се чувствахме по различен начин по време на празненствата. Това беше моят първи трофей от Шампионската лига, сбъдната мечта. За Паоло Малдини пък той беше пети. Сякаш завършихме пълен цикъл, перфектният край на времето ни заедно в този отбор", разказа Кака пред клубния сайт.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 241

1