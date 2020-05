Бокс Кличко помага на Холифийлд за завръщането (видео) 23 май 2020 | 18:50 - Обновена Прочетена 529 0



Ивендър Холифийлд тренира с Владимир Кличко в опита си да се завърне на ринга. 57-годишният американец, който се оттегли през 2011 г., иска да направи трети мач с Майк Тайсън, който също се готви за завръщане. В социалните мрежи Холифийлд публикува няколко клипа, на които се вижда, че тренира с Кличко. 44-годишният украинец дава наставления на легендата, а в ролята на треньор е друг бивш световен шампион - Антонио Тарвър. Холифийлд вече е водил разговори с Тайсън за трети мач помежду им. И двамата обявиха, че се завръщат за демонстративни двубои за благотворителност. "С Майк говорихме вече, а сега неговите хора трябва да говорят с моите хора. Още не сме постигнали споразумение, но има разговори. Има някои големи хора от различни държави, които биха искали да го направим. При мен ситуацията е: "Да, ако можем да го направим, нека да го направим." Знам, че може да е нещо голямо", коментира Холифийлд. Той все пак подчерта, че става въпрос само за демонстративен мач: "Не исках да се връщам на ринга, защото винаги съм казва, че когато спра, ще спра наистина. Но за демонстративен мач е различно. Няма да се убивам за никого. Няма да търся нокаути и няма да бъде повече от 3 рунда. Ще го направим както трябва. Но ще бъда в страхотна форма. Ако някой си мисли, че ще ме удари, не искам да си мислят, че аз няма да им върна. Не знам дали ще е Майк. Ако не се разберем, значи не е писано да стане." I'm feeling stronger and stronger as each day passes. I'm looking forward to stepping back into the ring this year pic.twitter.com/gXMOHviyIB — Evander Holyfield (@holyfield) May 22, 2020 Тайсън първи обяви, че иска да се върне на ринга. Макар че 53-годишният бивш шампион също говори само за демонстративни мачове, той получи редица оферти за мачове от боксьори и състезатели по смесени бойни изкуства. Друг бивш носител на титла в тежка категория - Шанън Бригс (48 г.), пък обяви, че вече се е разбрал за мач с Тайсън, но това така и не е потвърдено. Тайсън не изключва вариант да се бие с Холифийлд отново, 23 г. след втория мач помежду им, в който той отхапа част от ухото на съперника си. "Забавлявам се, изглеждам добре, показвам новото си тяло. Всичко е възможно, а егото ми започва да се вдига. Ще видим. Има много хора, които се нуждаят от помощ, а нещо такова може да им помогна. Това искам сега - да работя за благотворителност. Не знам дали с Ивендър ще се срещнем на ринга. Би било страхотно за благотворителност. Можете ли да си представите аз и той отново на ринга? Заклетите врагове. Ще го направим за хората, които нямат толкова късмет, колкото нас. Това е нещо, което никога не е правено в историята на този спорт", каза Тайсън. Въпреки че той също говори само за демонстративни мачове, една от четирите световни федерации в професионалния бокс - световният боксов съвет (WBC), е готова да го вкара в ранглистата с настоящите боксьори, ако наистина се върне на ринга. Президентът на WBC Маурисио Сюлейман обяви, че подкрепя Тайсън и смята, че той може да се справи и с някои от настоящите боксьори. "Майк Тайсън беше най-младият боксьор, станал световен шампион. Може би ще стане и най-стрият! Той е огромна, легендарна фигура. Той е икона в нашия спорт, икона за WBC. Може да нокаутира всеки с един удар по всяко време! Разбира се, че ще го подкрепим! Не искам да спекулирам. Това е тема, която забавлява всички нас. Демонстративен мач е едно, ако се върне, той трябва да бъде лицензиран, а това е дълъг процес. Ще го подкрепя, той го заслужава. Ако мечтата му е отново да е в ранглистата, ще кажа, че ще го вкараме в нея. Всеки световен шампион има право да се върне. Подкрепям го, защото го прави за благотворителност. Сигурността трябва да е приоритет", заяви Сюлейман. "Сега"

