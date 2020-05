НБА НБА пита генералните мениджъри за подновяването на сезона 23 май 2020 | 18:33 Прочетена 138 0



копирано





NBA surveyed GMs on several formats to restart the season:

- 16 teams directly to playoffs

- “Playoffs Plus” (play-in or group stage)

- All 30 teams — or all 30 teams with play-in tournament



Full story on @TheAthleticNBA: https://t.co/knIzZjGaFY — Shams Charania (@ShamsCharania) May 23, 2020 Проучването цели да събере информация по въпроси за различни теми. Цели се да се разбере какъв да е форматът на финалната фаза от сезона, предпочитаният брой отбори, които да играят помежду си и предпочитаният брой тренировъчни двубои и мачове от редовния сезон преди началото на плейофите. Ръководните органи на Националната Баскетболна Асоциация са изпратили запитване към всички 30 генерални мениджъри на клубовете в Лигата, за да дадат мнението си в какъв формат да се възобнови сезона. Това съобщава репортерът от The Athletic Шамс Чарания.Проучването цели да събере информация по въпроси за различни теми. Цели се да се разбере какъв да е форматът на финалната фаза от сезона, предпочитаният брой отбори, които да играят помежду си и предпочитаният брой тренировъчни двубои и мачове от редовния сезон преди началото на плейофите. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 138

1