Груба грешка провали Хофенхайм срещу последния (видео)

Отборите на Падерборн 07 и Хофенхайм завършиха наравно 1:1 в мач от 27-ия кръг на Бундеслигата, изигран на празния "Бентелер Арена".

И двата гола в мача паднаха още в първите му 10 минути. В 4-ата Павел Кадержабек преодоля по чудесен начин противников играч и поднесе топката на Роберт Сков, който я прати в мрежата. В 9-ата обаче техният съотборник Ермин Бичакчич допусна груба грешка, подарявайки топката на Денис Сърбени, който веднага се разписа с удар от дъгата на наказателното поле. До края на мача гостите бяха по-настойчивият отбор, но не успяха да стигнат до крайния успех. Така и двата тима остават без победа в последните си седем срещи.

