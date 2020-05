Игуаин: Лаутаро трудно ще каже "не" на Барселона

Аржентинският нападател Гонсало Игуаин призна, че няма да бъде изненадан, ако сънародникът му Лаутаро Мартинес напусне Интер това лято, за да поеме в посока Барселона.



"Наистина е сложна ситуация. Например, когато аз бях на 18 г. и Реал Мадрид ме поиска, не казах "не, благодаря". Просто не знаеш какво може да се случи. Не искам да създавам някакви конфликти, но е трудно да кажеш "не", когато Барселона и Лионел Меси те искат. Не искам да съм на негово място. Лаутаро е във възходящ и най-вълнуващия период от кариерата си. Той вече е част от голям отбор като Интер, въпреки че е толкова млад. Играл е в Копа Америка и е отбелязвал голове. Без съмнение има каквото е необходимо, за да се превърне в основния нападател на Аржентина. В крайна сметка всичко зависи от него. Трябва да видим как той ще реагира на критиките и каква е силата на манталитета му", коментира Игуаин пред "Либеро".

