eSports Манчестър Юнайтед съди създателите на известна футболна видеоигра 23 май 2020 | 16:41 - Обновена



Манчестър Юнайтед ще изправи пред съд SEGA и Sports Interactive, които са създатели на популярната игрова поредица Football Manager, съобщават английските медии. Причините за това са, че от "Олд Трафорд" твърдят, че тяхната търговска марка е била нарушена, след като в играта се използва само името на клуба. От клубът твърдят, че като не се използва името заедно с логото, създателите на играта се лишават от правото да получат цялостния клубен лиценз. Във видеоиграта името на Манчестър Юнайтед фигурира, но логото е различно. От своя страна SEGA и Sports Interactive заявиха, че щом фигурира името на клуба то това е "законна препратка към футболния отбор на Манчестър Юнайтед във всички футболни контексти". Те допълват още, че английският гранд никога досега не се е оплаквал, че името на клуба е налично във футболната поредица, която стартира още през далечната 1992 под името Championship Manager. Manchester United Football Club are suing the makers of the Football Manager series for allegedly infringing their trademark by using the club's name "extensively throughout the game".https://t.co/gl5z4Y1GPg — Commercial Awareness (@ComAware_4S) May 22, 2020 От създателите на играта обвиниха "червените дяволи", че чрез тази своя постъпка "се опитват да премахнат законна конкуренция в областта на видеоигрите". Представяйки подсъдимите, Роджър Уайнд излезе с писмена защита, която гласи: "Ищецът се е съгласил името на футболния отбор Манчестър Юнайтед да бъде използвано от подсъдимия в играта Football Manager и сега не може да се оплаче от такава употреба". "Копия от играта са били изпращани на редица служители и играчи на клуба от няколко години насам, като има много положителни коментари от тях. Освен това служители, които работят в екипа за анализиране на данни и следене на млади таланти в Манчестър Юнайтед, често са се свързвали със създателите на играта по различни поводи с молба за достъп до базата данни на Football Manager за скаутски и изследователски цели", се допълва още в писменото изявление. Mr Wyand also points out that "Copies of the game have also been sent by SI to a number of officials and players at the (club) for a number of years and there have been a number of positive press comments and tweets about the game by them." #MUFC — RedReveal (@RedReveal) May 22, 2020 От своя страна в Юнайтед твърдят, че SEGA и Sports Interactive са използвали различни методи, като по този начин са заобикаляли необходимостта от закупуването на лиценза на логото на клуба. От съда са отложили решението си за изхода на делото за по-късна дата.



ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

SPORTAL.BG

