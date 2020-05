ММА Ян Блахович: Джон Джоунс бяга от мен 23 май 2020 | 13:27 Прочетена 58 0



копирано

няма търпение да получи своя шанс за титлата в UFC. 37-годишният ветеран то Полша е в UFC вече 6 години и това ще бъде първи опит да окупира трона в лека-тежка категория. Ян е бивш шампион на KSW и си заслужи шанс за пояса, след като навлезе в серия от 3 поредни победи, от които 2 с нокаут. Блахович печели 7 от последните си 8 боя и в UFC е със статистика 9-5, а в ММА 26-8.



В последните няколко дни Джон Джоунс

First you try to hide in jail, then you want to change a weightclass.

You are really doing everything you can to avoid your destiny but there is no place to hide Jonny.

Here's Jan #LegendaryPolishPower pic.twitter.com/ey2UjYpJ3W — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) May 22, 2020

"Първо опита да се скриеш в затвора, а след това да смениш категорията. Наистина правиш всичко възможно, за да избегнеш съдбата си, но няма къде да се криеш, Джони." не спираше да говори, че ще се качи в тежка категория, но всичко пропадна, защото от UFC не му дали достатъчно пари. Така "Bones" сподели, че насочва вниманието си към защити на титлата в полутежка категория, а Ян е повече от готов да го посрещне в октагона. "Prince of Cieszyn" смята, че Джоунс иска да се скрие от него, но няма къде да избяга от съдбата си: Ян БлаховичДжон Джоунс mma.bg

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 58

1