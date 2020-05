Рони О’Съливан ще участва в първия снукър турнир след карантината. Голямата звезда на джентълменския спорт е сред потвърдилите присъствие за новия формат на Championship League, който започва на 1 юни. Другите от топ 16 са Марк Селби, Нийл Робъртсън, Джъд Тръмп, Марк Алън, Кайрън Уилсън, Бари Хоукинс, Антъни Макгил и Стюърт Бингам, а арена на събитието е “Маршал арена” в Милтън Кийнс.



Снукърът се завръща на 1 юни!

Ето как са разпределени играчите по групи:

Понеделник, 1 юни

Група 2: Джъд Тръмп, Даниел Уелс, Елиот Слесор, Дейвид Грейс

Група 13: Дейвид Гилбърт, Стюърт Карингтън, Джак Джоунс, Джаксън Пейдж

Вторник, 2 юни

Група 9: Джак Лисовски, Люка Бресел, Роби Уилямс, Оливър Лайнс

Група 3: Майкъл Холт, Марк Дейвис, Марк Джойс, Луис Хийткот

Сряда, 3 юни

Група 12: Кайрън Уилсън, Райън Дей, Алфи Бърдън, Чън Фъйлон

Група 4: Джо Пери, Марк Кинг, Сам Беърд, Харви Чандлър





