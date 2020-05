ММА Битката на Багата е подглавна в галавечерта на UFC на 30 май 23 май 2020 | 10:58 - Обновена Прочетена 1042 0



отново получи голямо уважение от UFC и беше поставен в подглавната битка на събитието им в края на месеца. Иванов ще мери сили с Аугусто Сакай в подглавната среща на UFC on ESPN 9, което ще се проведе в института на UFC във Вегас. Главната битка за вечерта е в полусредна категория и в нея Тайрън Уудли ще мери сили с опасен бразилец в лицето на Гилбърт Бърнс.







Ето я пълната бойна карта за галавечерта:



Тайрон Уудли vs. Гилбърт Бърнс



БЛАГОЙ ИВАНОВ vs. АУГУСТО САКАЙ



Кевин Холанд vs. Даниел Родригес



Рузвелт Робъртс vs. Брок Уийвърс



Макендзи Дърн vs. Хана Сайфърс



Posted by Blagoy Ivanov on Friday, May 22, 2020



Posted by Blagoy Ivanov on Friday, May 22, 2020

