Италия Съдбата на Серия А се решава на 28 май 22 май 2020 | 20:21 - Обновена Прочетена 114 0



копирано





"Разбирам, че момчетата искат да играят отново след два месеца и половина, в които показаха чувство за отговорност, но имаше нужда от предпазливост. Преди малко официално публикувахме протокола, който позволява на отборите да подновят групови тренировки", заяви Спадафора.



Той обясни, че съдбата на сезона в Серия А ще бъде ясна на 28 май: "В понеделник, 25 май, ще получа протокола за възобновяване на сезона от Италианската футболна федерация. Ще го препратя на научно-техническия комитет, за да сме сигурни, че 28-и е точната дата за решение дали може да бъде подновено първенството. Искам да ъм оптимист.



Spadafora: 'Ottimista per la Serie A, decidiamo il 28. Ok dal Cts per allenamenti, lunedì il protocollo per le partite' https://t.co/9QvOBbGnPA pic.twitter.com/7Qib5k2z4V — Juventus FC (@JuventusFCFans) May 22, 2020

Казах твърдо "не" на тези, които ме питаха за кампанията, когато брояхме стотици смъртни случаи. Очевидно е, че ако цяла Италия започне отново, футболът не може да не стартира".

Министърът на спорта на Италия Винченцо Спадафора потвърди, че научният комитет на правителството е одобрил груповите тренировки да започнат от понеделник и добави, че е оптимист за старта на първенството."Разбирам, че момчетата искат да играят отново след два месеца и половина, в които показаха чувство за отговорност, но имаше нужда от предпазливост. Преди малко официално публикувахме протокола, който позволява на отборите да подновят групови тренировки", заяви Спадафора.Той обясни, че съдбата на сезона в Серия А ще бъде ясна на 28 май: "В понеделник, 25 май, ще получа протокола за възобновяване на сезона от Италианската футболна федерация. Ще го препратя на научно-техническия комитет, за да сме сигурни, че 28-и е точната дата за решение дали може да бъде подновено първенството. Искам да ъм оптимист.Казах твърдо "не" на тези, които ме питаха за кампанията, когато брояхме стотици смъртни случаи. Очевидно е, че ако цяла Италия започне отново, футболът не може да не стартира".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 114

1