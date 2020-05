Футболист №1 на България за 2013 сложи край на кариерата си

View this post on Instagram

Няма нужда от много думи.Всеки играл тази игра знае колко тежко се взима такова решение.Благодаря за приключението.Прекрасни моменти,вълнуващи истории, дяволската тръпка,невиждана пот,здрави битки.Сълзи от радост и разочарования .С Две думи "ЦАР ФУТБОЛ" П.С. Ще се видим от другата страна на страничната линия.

