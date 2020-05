НБА Отиде си легендарният старши треньор Джери Слоун 22 май 2020 | 17:51 - Обновена Прочетена 195 0



» https://t.co/5eonFoUR61 pic.twitter.com/ynrk0JnO0V — utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020 Членът на "Залата на славата" и икона на баскетбола Джери Слоун е починал на 78-годишна възраст след след дълга битка с болестта на Паркинсон и деменция. От бившия му клуб Юта Джаз съобщиха трагичната новина и направиха изявление. "Джери Слоун винаги ще бъде синоним на Юта Джаз. Той завинаги ще бъде част от нашата организация. Отдаваме почитта си към семейството му, приятелите и феновете. Благодарни сме за постигнатото от него в Юта и за десетилетията отдаденост, лоялност и упоритост, които той донесе на нашия франчайз", написаха от Юта. A look at the life of a legend.



» https://t.co/N9dl0GIY8N — utahjazz (@utahjazz) May 22, 2020 Слоун прекара 23 години като старши треньор на "джазмените" в периода 1988 г. до 2011 г. Освен в Юта той има и тригодишен престой в Чикаго Булс в началото на 80-те. Държи третото място по брой победи от старши треньор с 1,221 извоювани успеха на паркета. Слоун прекара 23 години като старши треньор на "джазмените" в периода 1988 г. до 2011 г. Освен в Юта той има и тригодишен престой в Чикаго Булс в началото на 80-те. Държи третото място по брой победи от старши треньор с 1,221 извоювани успеха на паркета. 0



