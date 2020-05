Чалханоолу остава в Милан, ако Рангник поеме отбора

Ралф Рангник е успокоил полузащитника Хакан Чалханоолу, че все още ще има водеща рола в клуба, ако германецът поеме Милан, твърди Gazzetta dello Sport.

Рангник, който изглежда все по-близо до поста на старши треньор на миланския клуб, иска да задържи на "Джузепе Меаца" бившия футболист на Байер (Леверкузен), като се е свързал лично с турския национал, за да го увери в това. Чалханоолу има договор с Милан до лятото на следващата година, но за тригодишния си престой в Италия той така и не успя да покаже пълния си потенциал. Според вестника Рангник се е опитал да върне 26-годишния футболист в Германия още миналата година, когато ръководеше РБ Лайпциг. Сега, когато се очаква да поеме Милан, специалистът е доволен, че ще може да работи с турчина.

@Gazzetta_it: Hakan Çalhanolu is untouchable for AC Milan, who still rely on him. The player has already spoken to Rangnick. pic.twitter.com/C3g6RqUicw