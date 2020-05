НБА Карл Малоун: Не играех срещу Джордан, а срещу Чикаго Булс 22 май 2020 | 17:32 - Обновена Прочетена 266 0



копирано



Легендарният Карл Малоун отклони поканата да участва в "Последният танц", но в социалните мрежи се появи видеоклип от 2019-а, в който той споделя мнението си за финалната серия от 1998-а и какво е почувствал, когато е трябвало да играе срещу Майкъл Джордан. За момента, в който Майкъл краде топката от него във финала през 98-а - "Защо трябва да говоря за това? Но ще ви кажа следното. Аз съм възрастен човек и приемам отговорността за загубата, но трябваше да играем срещу Чикаго Булс, а не просто срещу Майкъл Джордан. Аз дълбоко уважавам Майкъл, но никога не съм си мислел, че играя срещу Майкъл Джордан. Аз играех срещу Чикаго Булс", заяви Малоун.

Now we know what Karl Malone thinks of Michael Jordan pic.twitter.com/Q7a7QdFHZp — E60 (@E60) May 20, 2020 Чикаго и Юта се срещат в големия финал в две поредни години, като Булс печелят и двете серии с по 4-2 победи. По този начин Малоун и другата легенда на Юта Джон Стоктън остават без шансове да добавят пръстен на ръцете си, присъединявайки се към останалите големи имена като Чарлз Баркли и Патрик Юинг, които също не успяват да победят Джордан и Булс. Чикаго и Юта се срещат в големия финал в две поредни години, като Булс печелят и двете серии с по 4-2 победи. По този начин Малоун и другата легенда на Юта Джон Стоктън остават без шансове да добавят пръстен на ръцете си, присъединявайки се към останалите големи имена като Чарлз Баркли и Патрик Юинг, които също не успяват да победят Джордан и Булс. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 266

1