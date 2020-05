Григор Димитров ще играе демо турнир през юни по покана на Джокович

Григор Димитров потвърди участие в първия си тенис турнир (макар и демонстративен), откакто пандемията от новия коронавирус парализира сезона при мъжете и дамите.



Димитров, заедно с Новак Джокович, Доминик Тийм и Виктор Троицки, са звездите на демо събитието Adria Tour, което ще се проведе в пет града в рамките на 13 юни - 4 юли. Предстои да бъдат обявени и други участници.

