Италия Наполи води преговори за бразилско бижу 22 май 2020 | 16:46



Отборът на Наполи е получил разрешение от бразилския Гремио да се свърже с нападателя Евертон, като по този начин трансфера на 24-годишния футболист изглежда все по-вероятен. Двата клуба още не са започнали преговори помежду си, но се смята, че отборът от Южна Америка няма да позволи играчът да си тръгне за по-малко от 25 милиона евро. Според Corriere dello Sport обаче представителите на Наполи искат да обсъдят цената за бразилския нападател, като се надяват да я свалят. Твърди се, че Гремио е позволил на италианския клуб да установи контакт с Евертон, като обсъдят с него евентуалното му пристигане в Неапол. Преди време други два отбора се опитаха да доведат нападателя в Европа. Тогава Милан и Евертън проявяваха интерес, но цената на футболиста им се стори прекалено висока. Napoli have been granted permission from Gremio to talk to attacker Éverton Soares, and a move for the Brazilian seems more and more likely. The clubs are yet to open concrete negotiations. But De Laurentiis would like to discuss a price tag with the Brazilian side. (@CorSport) pic.twitter.com/6R8KLDOXEf — SSC Napli News (@SSCNapoliNews_) May 22, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

