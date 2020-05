ПСЖ е отправил оферта за закупуването на Икарди

От Пари Сен Жермен са отправили оферта към Интер за придобиването на правата на нападателя Мауро Икарди, който в момента е под наем в тима, съобщава "Скай Спортс".



Както е известно, в договора между двете страни има заложена опция за неговото закупуване в размер на 70 млн. евро. Вместо да я активират обаче, парижани са изпратили предложение на "нерадзурите", чиято обща стойност е по-малка от уговорената. Става въпрос за 50 млн. евро плюс още 10 млн. под формата на бонуси. Аржентинецът впечатли с изявите си във Франция, забивайки 20 гола в 28 мача във всички турнири през сезона. Договорът му с Интер е до 2022 г., като го удължи точно преди преминаването си на "Парк де Пренс".

