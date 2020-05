Снукърът се завръща на 1 юни!

Tурнирът по снукър Championship League с напълно нов формат ще маркира завръщането на джентълменския спорт в условията на пандемията на новия коронавирус. От 1 до 11 юни надпреварата ще се проведе във формат 4 фрейма с групи и 64-ма участници в зала “Маршал арена” в Милтън Кийнс. Естествено, ще бъдат спазвани всички противоепидемични мерки.

От World Snooker обявиха, че освен социалното дистанциране, ще бъдат направени и тестове за COVID-19, както и ще има допълнителни хигиенни мерки на място. “Маршал арена” е избрана, защото конструкцията й позволява играчите да не се налага да я напускат, щом веднъж са влезли.

Всички 128 професионалисти ще бъдат поканени за участие в новия формат на турнира, като топ 64 от тях ще влязат в схемата. Засега от най-добрите майстори на щеката са заявили присъствие Джъд Тръмп, Нийл Робъртсън, Марк Алън и Кайрън Уилсън.



Световното по снукър в “Крусибъл” ще се проведе през юли

Championship League ще протече в три фази, а всеки ден действието ще започва в 17:00 часа българско време. Единственото изключение е петък, 5 юни, когато мачовете ще стартират от 18:00.

16 групи от по четирима души ще започнат съревнованието си от 1 до 8 юни на две състезателни маси, а първите в крайното класиране на групите ще продължават към втората фаза. 3 точки се присъждат за победа и 1 за равенство.

