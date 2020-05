НБА Томас за враждата с Джордан: Печелех през цялото време срещу него, защо да се ядосвам 22 май 2020 | 15:12 Прочетена 756 0



копирано



Интригуващата вражда между Майкъл Джордан и Айзея Томас стига нови висини. Бившият легендарен гард на Детройт Пистънс заяви, че не е имало никакви дрязги между него и Джордан, тъй като Томас е печелил двубоите си с него през цялото време и няма нужда да бъде ядосан на Въздушния. "Ще поискам таймаут на враждата, защото наистина не е имало такава. Аз печелех през цялото време, защо да съм му ядосан? Щом печелиш през огромна част от времето, значи не можеш да се ядосваш на никого", заключи Томас.

.@IsiahThomas explains why he doesn't have a feud with MJ



"I'mma call a timeout on the feud because really I wasn't fighting him. I was winning all the time so why am I mad at him?" pic.twitter.com/UKwwrSiiia — Speak For Yourself (@SFY) May 20, 2020 Айзея и Пистънс елиминират Джордан и Чикаго в три последователни години в плейофите, преди най-сетне Булс да си отмъстят през 1991 г.



Колаж: ClutchPoints Айзея и Пистънс елиминират Джордан и Чикаго в три последователни години в плейофите, преди най-сетне Булс да си отмъстят през 1991 г.Колаж: ClutchPoints

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 756 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1