Президентът на Ливърпул: Би било добре за страната да доиграем шампионата

Президентът на Ливърпул Том Уернър смята, че би било "добре за страната", ако сезонът във Висшата лига завърши. "Червените" се завърнаха към тренировъчните си занятия тази сряда след близо двумесечна пауза, поради пандемията от коронавирус. Тренировките се провеждат на малки групи, като се спазва необходимата дистанция между отделните играчи. Уернър иска да види как сезонът бива продължен и завършен, но осъзнава, че сигурността и откриването на ваксина против вируса са приоритет, докато все още пандемията продължава. "По-важното нещо е да можем да измислим начин да доиграем тези мачове, защото мисля, че това би било добре за страната", признава той пред Sky Sports. "Най-важна е сигурността. Ужасна е ситуацията, в която се намираме. Някой ден, надявам се, ще има налична ваксина и ще можем да се насладим на това да бъдем на стадиона и да наблюдаваме елегантната игра на някои от най-добрите футболисти". "I think the protocols that the Premier League are working on as somebody said its probably safer to play behind closed doors than to go to a supermarket"



Liverpool chairman Tom Werner has been looking at how and why football can return — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2020 През първите две седмици от карантината Ливърпул реши да постави някои от служителите на клуба на правителствена схема, като по този начин намали разходите си, но решението бе отменено след настояване от феновете. "Надявам се, че хората разбират, че всичко, което наистина ни интересува, е да подкрепяме феновете, играчите и клуба", допълва Уернър.



