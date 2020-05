Англия Висшата лига иска да ускори "Проект рестарт" 22 май 2020 | 14:57 - Обновена Прочетена 83 0



Тази седмица в Англия започнаха да тренират на групи, но без контакт. Следващата фаза е ключов елемент в процеса по възобновяване на първенството, за което целта е средата на юни. Все още се чакат някои инструкции от страната на правителството.



#ProjectRestart feels hollow with no fans and star players like #kante missing https://t.co/DabrXe2Era — VISIONSPORT TV (@visionsportTV) May 22, 2020

От Висшата лига ще направят видео презентация следващата сряда. Нейната цел ще е да убеди играчи, треньори и съдии, че мерки, които ще бъдат взети, са достатъчни за пълната им безопасност на фона на пандемията от Covid-19.

