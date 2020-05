Англия Шефът на Лийдс: Ще бъде национален срам, ако не завършим сезона 22 май 2020 | 14:48 - Обновена Прочетена 46 0



Изпълнителният директор на Лийдс Ангъс Кинеар заяви, че би било национален срам, ако първите две нива на английския футбол не се завърнат към игра, а останалите топ първенства на Европа го направят. Той призна, че първенецът на Чемпиъншип е готов и иска да се завърне в игра, независимо че ако сезонът бъде прекратен сега, то Лийдс биха получили промоция за Висшата лига. В писмено изявление към Yorkshire Evening Post директорът заявява: "Англия има едни от най-добрите спортни учени и футболни администратори и е крайно време ние като спорт да спрем да посочваме само проблемите, а да започнем да търсим и решения. Ще бъде национален срам, ако Бундеслигата, Ла Лига и Серия "А" са в състояние да завършат сезона безопасно, а Висшата лига и Чемпиъншип не могат да последват този пример". Leeds chief executive Angus Kinnear has claimed it would be a "national embarrassment" if England's top two divisions could not complete their seasons. — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 22, 2020 Играчите от Висшата лига започнаха да се завръщат на тренировъчните терени в началото на тази седмица, след като бяха тестувани за коронавирус и бяха открити само 6 положителни проби от общо 748 резултата. Второто ниво на футбола в Англия състави свои собствени протоколи за тренировки, като също така потвърди, че ако играта не е в състояние да се възобнови, то класирането ще се определи по системата за точки на мач и по този начин биха се разпределили промоциите и изпаданията. Така отборът на Лийдс със сигурност би се завърнал във Висшата лига.



