НБА Играч на Бруклин "разкри" кога ще бъде подновен сезонът в НБА 22 май 2020 | 14:43 - Обновена Прочетена 106 0



копирано





That’s just practice... I heard those last 5 games at bubble site start July 15th. https://t.co/EsF3omehYQ — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) May 21, 2020 Комисарят на НБА Адам Силвър бе споделил, че официално решение от страна на Лигата се очаква в следващите 2-3 седмици. Информацията на Динуиди съвпада с тази на други източници, които също сочат средата на юли като потенциално възобновяване на сезона. Но засега всичко остава просто слух. Many around the league have been buzzing about the same rough timeframe described in this tweet ... practices that would launch one month from now ... with an NBA season resumption date in the July 15 range ... https://t.co/iHFoPniNGI — Marc Stein (@TheSteinLine) May 21, 2020 Все още няма офиицално решение от НБА за това кога и дали сезонът ще се възобнови, но слуховете валят из целия интернет. Гардът на Бруклин Нетс Спенсър Динуиди сподели повече информация по темата в социалната мрежа Туитър. Лидерът на "мрежите" коментира, че е чул, че тренировките на отборите ще започнат на 21 юни, а официалният рестарт на сезона ще бъде сложен на 15 юли.Комисарят на НБА Адам Силвър бе споделил, че официално решение от страна на Лигата се очаква в следващите 2-3 седмици. Информацията на Динуиди съвпада с тази на други източници, които също сочат средата на юли като потенциално възобновяване на сезона. Но засега всичко остава просто слух.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 106

1