Моуриньо: Бях ли се върнал в Милано след финала в Мадрид, нямаше да си тръгна

Точно 10 години след спечеления трофей с Интер в Шампионската лига насред "Сантиаго Бернабеу" Жозе Моуриньо си припомни с умиление за периода си в клуба и за своето напускане в посока Реал Мадрид.

"Бях на върха в кариерата си, когато се чувствах у дома, където можех да усетя емоциите на отбора ми и където бях 200% в него със сърцето си. Точно затова, на 22 май в Мадрид, бях доволен да преживея радостта на другите - от президента Масимо Морати до хората, работещи на стадиона. Вече бях печелил ШЛ. Преди това мислех първо за себе си, а след това за другите. В Интер никога не беше така. В едно семейство, когато станеш баща, разбираш, че някой е по-важен от теб и че минаваш на второ място. Десет години по-късно отново всички сме заедно. Онзи ден говорих с Алесио. По мое време той беше шофьорът на автобуса ни. Къде и кога даден треньор, който напуска, десет години по-късно все още си говори с шофьора? Никъде и никога. Това е Интер за мен, това са моите хора.



Моуриньо разкри какво е казал на Гуардиола по време на Барса - Интер

Има и други взаимоотношения - аз водя, ти играеш. Емпатията зависи от способността да ме приемеш такъв, какъвто съм, като пъзел е. В Интер имаше хора, които чакаха някой като мен, който да завърши този пъзел. Никога не съм фалшив, аз съм оригинален. Това съм аз и си е така. Бях и строг, но си бях такъв. Особено след загубата ни в Бергамо (1:3 през януари 2009 г. - б.р.). Бях много агресивен към играчите точно след като им казах, че са спечелили Скудетото на слабото представяне. Разбрах, че съм ги наранил, защото едва след това ми стана ясно за нещата, които са се случили преди. Затова им се извиних.

Mourinho: “I decided to sign for Real Madrid after Inter’s Semifinals against Barcelona”



I said “no” to Madrid when I was in Chelsea, but you can’t say “no” to Madrid three different times. #RealMadrid pic.twitter.com/IdOlZVySd9