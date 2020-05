НБА Бруклин набеляза трета звезда до Дюрант и Ървинг 22 май 2020 | 14:09 Прочетена 387 0



Миналата година гардът подписа нов двугодишен договор с удължаване с Уизардс на стойност 72 милиона долара, който има за цел да го задържи в отбора до лятото на 2023-а. Източникът споделя още, че Нетс най-вероятно ще трябва да се разделят с някой измежду Спенсър Динуиди, Карис ЛъВърт и Джарет Алън, за да се сдобият с Бийл.



Nets are in the market for a third star so it's not surprising they've internally discussed Bradley Beal https://t.co/yKVkYydgJ4 — Stefan Bondy (@SBondyNYDN) May 21, 2020 Преди спирането на сезона 26-годишният играч записа най-силната си година с 30.5 точки, 4.2 борби и 6.1 асистенции, водейки отбора си до престижното девето място в Източната конференция. Ръководството на Бруклин Нетс цели да добави трета звезда в отбора до Кевин Дюрант и Кайри Ървинг. По информации на New York Daily News "мрежите" вече са обсъждали как да привлекат лидера на Вашингтон Уизардс Брадли Бийл.Миналата година гардът подписа нов двугодишен договор с удължаване с Уизардс на стойност 72 милиона долара, който има за цел да го задържи в отбора до лятото на 2023-а. Източникът споделя още, че Нетс най-вероятно ще трябва да се разделят с някой измежду Спенсър Динуиди, Карис ЛъВърт и Джарет Алън, за да се сдобият с Бийл.Преди спирането на сезона 26-годишният играч записа най-силната си година с 30.5 точки, 4.2 борби и 6.1 асистенции, водейки отбора си до престижното девето място в Източната конференция.



