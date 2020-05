Италия Анчелоти: Зидан промени представа ми за футбол 22 май 2020 | 13:44 - Обновена Прочетена 990 0



Опитният мениджър на Евертън Карло Анчелоти сподели, че колегата му начело на Реал Мадрид Зинедин Зидан е променил възгледа му за футбола, когато французинът беше негов възпитаник в Ювентус. "Със Зидан се опитах да променя моята идея за схема на игра. Той бе първият играч, който ми даде възможност да променя схемата и да играя по различен начин. Така че, когато разполагах със Зидан в първата ми година в Ювентус, ползвах 3-4-1-2 с Алесандро Дел Пиеро и Филипо Индзаги напред и Зидан малко зад тях. Втората година играх с четирима в отбрана, но запазих двамата нападатели и една "десетка" като Зидан. Той промени представата ми за футбол. Преди Ювентус бях толкова фокусиран върху 4-4-2, а след Зидан се промених и исках да го поставя на най-добрата за него позиция, за да може той да се чувства комфортно на терена. Опитът в Ювентус беше добър според мен, защото разбрах много добре как клубът трябва да работи за треньора, така че оттам ми оказаха голяма подкрепа в това. Няма значение, че ме уволниха в края на втората година. До последния ми ден в Ювентус разбрах как клубът трябва да работи за наставника, да го подкрепя и да му помага пред играчите, да даде на треньора властта, от която се нуждае, за да ръководи играчите", сподели Анчелоти в интервю с Джейми Карагър за "Скай Спортс". How Zidane shaped his method

Success with Chelsea

Serie A or Premier League?



Everton boss Carlo Ancelotti sat down with @Carra23 to go behind the scenes on what makes him successful — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2020 Той говори и за други отбори, които е водил. "Много ми беше удобно в Милан, защото подкрепата към мен беше наистина силна. Там се чувствах като у дома си, като част от семейство. Финалът срещу Ювентус в Шампионската лига беше добър реванш за мен, но не и отмъщение. Мисля, че тази победа беше наистина важна за мен, защото ШЛ през 2003 г. беше първият ми трофей и точно затова той беше толкова съществен.



Втората ми година в Челси беше по-трудна, но първата беше направо фантастична. Клубът си беше поставил за цел ШЛ, но фактът, че в първия ми сезон спечелихме Висшата лига и Купата на ФА, беше много важен и вънуващ. Дидие Дрогба беше невероятен, той вкара 36 гола. Но да спомена Дрогба, означава да забравя Никола Анелка, например, Флоран Малуда, Джо Каул, Саломон Калу, Михаел Балак в средата, Микаел Есиен, Деко и в защита лекс, Бранислав Иванович и Ашли Коул, така че отборът беше наистина фантастичен. "I changed my formations because I wanted to put him in the best position"



Carlo Ancelotti looks back at when he managed Zinedine Zidane pic.twitter.com/VUMal0jsvZ — Football Daily (@footballdaily) May 22, 2020 Мисля, че като наставник трябва да се опиташ и да ръководиш Реал Мадрид в даден момент от живота си. Прекарах две години там и беше незабравимо преживяване, защото смятам, че Реал е най-добрият клуб в света заради имиджа, който имат навън. Където и да отивахме, във всяка страна, имаше много хора, които искаха да те видят и да подкрепят отбора. Така че това е незабравимо преживяване, топ организация, фантастични клубна база и тим в периода, в който пристигнах", допълни италианският специалист.

