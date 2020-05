Англия Карагър предлага мачовете за Купата да се играят след края на Висшата лига 22 май 2020 | 13:34 - Обновена Прочетена 116 0



Осем елитни отбора се класираха за четвъртфиналите в най-стария футболен турнир в света, които трябваше да се проведат на 21 и 22 март. В средата на третия месец от годината сезонът в Англия беше прекъснат принудително заради пандемията от коронавирус.



"Искам да видя пренасрочени мачовете от турнира за купата на Футболната асоциация. Могат да бъдат като световно първенство след края на Висшата лига. Четвъртфиналите могат да бъдат изиграни в петък и събота след последния кръг от шампионата. Полуфиналите може да се проведат няколко дни по-късно, а веднага след това би било време за финал", написа Карагър в своята колонка във вестник "Телеграф".



Tomorrow should’ve been the @FA Cup final! The @premierleague needs to be finished as quickly as possible, so why not play the quarters, Semis & Final FA cup games over 8/9 days at the end of the season? Like the last week of a WC, It would be brilliant!



https://t.co/oQ0OksOgJG — Jamie Carragher (@Carra23) May 22, 2020

До края на турнира за купата на ФА трябда да бъдат изиграни общо седем двубоя. Челси, Нюкасъл-Норич, Лестър-Манчестър Сити, Шефилд Юнайтед-Арсенал и Манчестър Юнайтед са четвъртфиналните двойки в най-стария футболен турнир в света.



