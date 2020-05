Бернардо Силва: В Монако имахме много големи играчи - Бербатов, Марсиал, Моутиньо...

Крилото на Манчестър Сити Бернардо Силва си припомни своя период в Монако. Той подчерта, че тогава в отбора е било пълно с големи футболисти, включително и родния нападател Димитър Бербатов.

"Когато отидох в Монако, все още не знаех дали имах необходимото ниво, за да играя в отбор, който вече участваше в Шампионската лига и се бореше за титли. Пристигнах в Монако и разбрах, че тимът наистина е на фантастично ниво. Първият ми сезон там беше много хубаво преживяване. Мбапе дойде в последната ми кампания в Монако, но имаше много големи играчи, когато аз се присъединих: Димитър Бербатов, Антони Марсиал, Жоао Моутиньо, Жофри Кондогбия, Фабиньо, Левин Курзава, Рекардо Карвальо...

Bernardo Silva on Monaco: "It was a special season because no one was expecting us to do what we did, even the players. We knew we had a good team and players but it took us a few months to realise how special that team was, mainly because it was just a bunch of kids having fun."