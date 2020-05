Тенис Живата легенда Новак Джокович на 33 22 май 2020 | 11:38 Прочетена 56 0



Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Новак Джокович става на 33 години днес. Това означава, че от действащите тенисисти само двама са печелили някой от най-големите турнири в тениса и са по-млади от “големите трима” - Хуан Мартин дел Потро (US Open 2009) и Марин Чилич (US Open 2014), които са на 31. Първата титла в славната кариера на живата легенда Джокович бе постигната на 19-годишна възраст в Ещорил, а футболната икона Еузебио му поднесе трофея. So Novak Djokovic turns 33.



It look like it was yesterday that a 19yo Djokovic won the Estoril Open. Here with the legendary Eusébio. pic.twitter.com/wtu3rRW8rL — José Morgado (@josemorgado) May 21, 2020 Джокович има осем триумфа в Австралия, 5 на “Уимбълдън”, 3 в Ню Йорк и един на “Ролан Гарос”. Също така е бил шампион със Сърбия в “Купа Дейвис” и ATP Cup, а индивидуално още има 34 титли от “Мастърс”, като е единственият, печелил всеки един турнир от най-силните серии на Мъжката тенис асоциация. Пет пъти е победител във Финалите на АТР и има общо 79 купи в кариерата си. Happy birthday, @djokernole #AusOpen #NotTooBad pic.twitter.com/ikyj3GfDKK — #AusOpen (@AustralianOpen) May 22, 2020 282 седмици Джокович е на върха в световната ранглиста, а не на последно място той е с положителен баланс в мачовете си с Рафаел Надал (29:26 победи) и Роджър Федерер (27:23).

