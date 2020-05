Моуриньо разкри какво е казал на Гуардиола по време на Барса - Интер

Изтичаше 28-ата минута от срещата реванш от полуфиналите на Шампионската лига за сезон 2009/10. Барселона приемаха Интер след загуба с 1:3 на "Джузепе Меаца" в първия мач и изглеждаше, че късметът започваше да им се усмихва.

При едно единоборство между Тиаго Мота и Серхио Бускетс халфът на каталунците преигра след удар срещу него от противниковия играч, който пък бе изгонен от главния рефер Франк Де Блекер. Барселона трябваше да обръща, а Интер оставаше с 10 човека още преди изтичането на половин час игра. Ситуацията улесняваше домакините, а техният наставник Джосеп Гуардиола веднага привика при себе си нападателя Златан Ибрахимович, за да му даде нови инструкции. Колегата му Жозе Моуриньо се възползва от това, като се приближи към Пеп и му прошепна нещо в ухото.

Mourinho: "When Busquets fell and looked numb, opening his eye, I see the Barcelona bench partying as if they’d won the game. Guardiola calls Ibra to talk about tactics. 11 against 10. I just told him, don’t celebrate, this match isn’t over” pic.twitter.com/6atZUPK51s