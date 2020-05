Лука Йович е голямата трансферна цел на Милан

Играчът на Реал Мадрид Лука Йович е първи избор на Милан за нов нападател през следващия сезон, твърди Николо Шира.

22-годишният сърбин се превърна в трансферно разочарование в Мадрид, макар преди по-малко от година Реал да плати за правата му 60 милиона евро на Айнтрахт Франкфурт. Йович, който наскоро се контузи, има 24 мача за Реал във всички турнири, като в тях е вкарал 2 гола и е направил 2 асистенции. От Милан са готови да дадат нов старт на кариерата на футболиста, но нямат нужните финанси, за да го откупят сега. По тази причина "росонерите" ще предложат двугодишен наем с опция за откупуване.

#Milan's first choice as a striker for the next season is Luka #Jovic, who could leave #RealMadrid in the next months. Rossoneri are working for 2-years loan with option to buy. His salary (€5M a year + bonuses) is however considered expensive. Talks ongoing. #transfers