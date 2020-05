Тенис Най-добрият 01 май 2020 | 21:00 Прочетена 2 0



Ако си по-добър от Роджър Федерер и Рафаел Надал, това прави ли те най-добрият тенисист? Не най-великият и не за всички времена. За да има реален дебат по тази тема, нека изчакаме тримата основни кандидати за понятието GOAT¹ да завършат кариерите си. Все някога и това ще се случи. Затова нека оставим миналото и бъдещето на заден план и да се фокусираме върху настоящето. Нека просто поразмишляваме за не чак толкова гръмкото "най-добрия". За най-добрия в момента. За най-добрия измежду т. нар. Голямо трио - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Защото те са най-добрите, поне за последните 20 години. И ако един от тримата е по-добър от другите двама, то това би трябвало да означава, че е най-добрият, нали?

Със сигурност знаем кой е най-младият измежду тримата тенис великани. Новак Джокович. Знаем и кой е най-малко обичаният от феновете. Новак Джокович. Но не знаем кой е най-добрият. Или поне си мислим, че не знаем.



Новак Джокович е рожденик днес и това ни дава идеален повод да оценим невероятните му постижения на корта. Да оценим изключителната му кариера, която сложи кръст върху един двуполюсен модел в тениса. Модел, който властваше няколко години и изглеждаше неразбиваем... докато едно момче от Белград не го направи на пух и прах. Едно момче от Белград, знаещо как да побеждава (Федерер и Надал). И как да празнува след голям триумф! (ВИЖТЕ ТУК) . Не знаем дали Ноле влиза днес в Христовата възраст с песен на българска певица, но знаем, че той може би е по-добър и от Федерер, и от Надал. Не, без може би. Джокович: Вярвам, че мога да спечеля най-много титли от "Големия шлем", но...



Джокович има положителен баланс в преките си двубои и с Федерер, и с Надал. Срещу Федерер е 27:23 победи/загуби, а срещу Надал - 29:26. Срещу Федерер предимството му в турнирите от "Големия шлем" (ГШ) в последното десетилетие е смазващо. За последно швейцарецът е побеждавал сърбина на турнир от ГШ през 2012 година. Срещу Надал Джокович също в по-ранните си години в тура търпи чести поражения - между 2006 и 2010. През изминалото десетилетие обаче балканецът обръща нещата в своя полза. Рафа няма победа над Ноле на турнир от ГШ от 2014 година насам, когато ибериецът сразява Джокович на любимия на Краля на клея "Ролан Гарос". Всъщност ако Джокович не достигаше толкова често до финала/късната фаза на Откритото първенство на Франция, балансът му срещу Надал щеше да е още по-добър.



Джокович сериозно застрашава рекорда на Федерер за най-много седмици на върха на световната ранглиста. Швейцарецът е с 310 седмици, а на втора позиция е Пийт Сампрас с 286, но трябва да стане някакво чудо, за да не бъде задминат Сладкия Пийт от Джокович, който в момента е трети с 282. Сърбинът има всички шансове да изпревари Роджър, който едва ли някога отново ще стъпи на първото място. И всъщност разликата до Федерер навярно вече щеше да е още по-малка, ако сезонът не бе прекъснат заради пандемията от коронавирус и ранглистата не беше "замразена". В същото време Новак е доста пред Рафа по този показател, въпреки че испанецът също е прекарал немалка част от живота си като №1 в света, а именно - 209 седмици, отреждащи му шеста позиция в тази класация. Йелена Джокович с трогателен разказ за тежък момент в кариерата на Ноле (видео)



Джокович (все още) отстъпва по брой титли от "Големия шлем" и на рекордьора Федерер. Но тук има един любопитен детайл, който според мен не трябва да се пренебрегва. В периода от януари 2017 до януари 2018, когато Федерер изживява своя късен ренесанс и печели последните си три мейджър титли (Australian Open 2017-2018 и "Уимбълдън" 2017), на швейцареца не му се налага да мери сили с белградчанина. Възкресението на Федерер по любопитен начин съвпада с най-кризисния период в кариерата на Новак, който на Откритото първенство на Австралия през 2017 сеназционно губи от Денис Истомин във втория кръг, а на "Уимбълдън" същата година вече е притесняван от проблемите в лакътя, които ще го измъчват месеци наред, като се отказва в 1/4-финалния си двубой с Томаш Бердих. На Australian Open 2018 пък по-скоро виждаме сянката на Джокович, отколкото истинския Джокович, а загубата в три сета на сърбина на 1/8-финалите от корееца Хьон Чон вероятно е била посрещната от Федерер с въздишка на облекчение. Разбира се, контузиите са част от играта, пък и не можем да твърдим с категоричност, че Федерер непременно е щял да загуби от Джокович тези потенциални мачове, но е факт, че проблемите на Ноле се оказаха добре дошли за Роджър и той се възползва по най-добрия начин от открилата се възможност. Въпросът в крайна сметка е можем ли да кажем, че Джокович в пълния си блясък е по-силен от Федерер в пълния му блясък? Вярвам, че отговорът е "да". Просто когато Федерер и Джокович се изправят един срещу друг на ГШ турнир, по-често (през последните 10 години много по-често) победителят е по-младият от двамата. Майк Тайсън разкри кой е любимият му тенисист



И да, бихме могли да кажем, че Джокович като цяло е по-добър и от Надал, макар че тук навярно има повече дискусионни точки. Да, Джокович няма олимпийско злато като Рафа, да сърбинът е по-слаб от Матадора на клей (което важи за всеки един тенисист, хващал някога ракетата), да, Новак има 2 титли по-малко от "Големия шлем", но е категорично по-добър на хард, има по-добри постижения на трева (5 титли на "Уимбълдън" срещу 2 за Надал), бил е доста повече седмици №1 в света и има предимство в преките двубои (макар и леко и подлежащо на промяна, разбира се). Да, Надал може да се похвали с феноменалния си сезон през 2010, но сезонът на Джокович през 2011 е достоен отговор, а в периода януари 2015 - юни 2016 доминацията на Ноле достига нива и висоти, до които Рафа никога не се е доближавал. И да - броят на титлите ог "Големия шлем", е изключително важен, основополагащ критерий, но не и единственото мерило за величие. Джокович: През 2010 година исках да се откажа



Дали Джокович ще остане в историята като най-великият за всички времена - това е рано да се каже и ще се изясни в следващите години, но при всички случаи сърбинът е тръгнал в тази посока и има немалък шанс да извърви този път докрай. Разбира се, нещата се променят. Преди 20 години се питахме дали някога ще видим някой като Пийт Сампрас (който със своите 14 титли от ГШ изглеждаше извънземен). Преди 10 години Федерер, на върха на славата си, изглеждаше абсолютно недостижим и непоклатим на трона си. Десет години по-късно, днес, нещата отново изглеждат съвсем различни. Не знаем в какъв вид ще бъде светът на тениса след 10 години, не знаем какъв ще бъде дори след 12 месеца, но днес знаем кой е на първото място в ранглистата на ATP. И знаем, че това не е случайно. Защото в този момент няма по-добър от него. Srecan rodjendan najboljem!³



¹ GOAT означава Greatest of all time - в пр. от англ. ез.: най-великият за всички времена ² Заради пандемията от COVID-19 тази година "Уимбълдън" няма да се проведе ³ В пр. от сръбски ез.: Честит рожден ден на най-добрия За последно швейцарецът е побеждавал сърбина на турнир от ГШ през 2012 година. Срещу Надал Джокович също в по-ранните си години в тура търпи чести поражения - между 2006 и 2010. През изминалото десетилетие обаче балканецът обръща нещата в своя полза. Рафа няма победа над Ноле на турнир от ГШ от 2014 година насам, когато ибериецът сразява Джокович на любимия на Краля на клея "Ролан Гарос". Всъщност ако Джокович не достигаше толкова често до финала/късната фаза на Откритото първенство на Франция, балансът му срещу Надал щеше да е още по-добър.Но да оставим сухата статистика и да поразмишляваме върху числата 20, 19 и 17. И да погледнем под повърхността на тези числа. Надал има 19 титли от "Големия шлем" преди всичко защото всяка година (с редки изключения) печели "Ролан Гарос". Това по никакъв начин не омаловажава постижението му, но просто ни дава отговор на въпроса защо е толкова близо до рекордните 20 на Федерер и защо е с 2 мейджър трофея повече от Джокович. Надал е най-добрият играч на клей в историята, но извън червеното си царство далеч не е такова чудовище (въпреки безспорно страхотните си постижения и на другите настилки). Надал има "само" 7 титли от ГШ извън парижката си крепост, докато Джокович е с 16 мейджър трофея, които не са завоювани на френска земя, а Федерер е с 19 такива. Джокович и Федерер от своя страна са фантастични на всички настилки. И двамата вероятно щяха да имат поне по 3 или 4 титли на "Ролан Гарос" в кариерите си, ако не им се налагаше да излизат на "Филип Шатрие" срещу този звяр на червено, носещ името Рафаел Надал. Между другото, Роджър никога не е побеждавал Рафа на "Ролан Гарос", а Ноле успява да го стори, макар и само веднъж - през 2015 (когато против всякаква логика не триумфира в Париж). Освен това като цяло победите на Джокович срещу Надал на клей са далеч повече (7), отколкото тези на Федерер срещу испанеца на червени кортове (2).Да, Джокович няма "ефирната" и "бляскава" игра на Федерер, не изглежда като балерина на корта, но е вярно също, че сърбинът на практика няма слабо място, в тенис бронята му липсват видими пукнатини. Сервисът на Джокович може да не е такова могъщо оръжие, както при Роджър, но пък и сърбинът не е толкова зависим от първия си сервис, колкото Федерер. Ретурите на Ноле му са по-добри, бекхендът му е далеч по-стабилен и опасен за съперника, а в придвижването си по корта няма равен. И стигне ли се до пряк сблъсък с швейцареца на голямата сцена, Джокович обикновено или го надиграва убедително, или намира начин да го пречупи (както на последния финал на "Уимбълдън" и в два поредни полуфинала на US Open - 2010, 2011). Поне такава е картината вече 10 години. И тук аргументът за напредналата възраст на Федерер просто не важи, тъй като швейцарецът продължава да е топтенисист, общият брой на титлите му вече е над 100 и дори в последните години успя да си "ремонтира" баланса победи/загуби срещу големия си съперник преди да изгрее звездата на Ноле - Надал. Но Джокович си остава все така непреодолима преграда за Роджър и не спира да жули шампионския ореол на Маестрото от Базел.Вярвам, че си струва да отчетем още един фактор, макар той по-скоро да има отношение към бъдещето, отколкото към настоящето. Чисто времевият прозорец на възможностите на Джокович да печели титли от "Големия шлем" е по-голям от този на двамата му големи съперника. Значително по-голям от този на Федерер, който през август ще навърши 39. И малко по-голям от този на Надал, тъй като сърбинът е с на практика една година по-млад от испанеца, който на 3 юни ще навърши 34. Освен това Джокович е реален и водещ претендент за титлата на всеки един от турнирите от ГШ, на които участва, докато същото вече не може да се каже за Федерер. Що се отнася до Надал, той пък вероятно до края на кариерата си ще е фаворит №1 за титлата на French Open, а US Open е другият му най-успешен турнир през годините, но дали отново някога ще бъде шампион на "Уимбълдън"² или Australian Open? Не е невъзможно, но вече става все по-трудно да си го представим, особено ако се стигне до пряк двубой с Джокович в Лондон или Мелбърн. 0



