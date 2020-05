Американски футбол ESPN пуска документален филм за живота и кариерата на Том Брейди 21 май 2020 | 21:21 - Обновена Прочетена 99 0



Лентата, която ще носи името "Man in the Arena" - по известната фраза на президента Теодор Рузвелт, ще бъде заснета от ESPN и ще се концентрира върху най-големите постижения на най-успешния състезател в историята на американския футбол.

I have quoted Theodore Roosevelt’s “Man in the Arena” speech since I saw it painted on our weight room wall at UM in 1995. It’s a constant reminder to ignore the noise, buckle my chinstrap, and battle through whatever comes my way.



Coming 2021 on @espn! pic.twitter.com/nm9SdFYB7D — Tom Brady (@TomBrady) 21 май 2020 г. През това лято Брейди премина в тима на Тампа Бей като свободен агент, след като прекара 20 сезона в редиците на Ню Инглънд Пейтриътс. През това време той спечели 6 титли и изведе "патриотите" до общо 9 участия на Супербоул.

