Бейзбол Оукланд отказа да плаща наем за "Колизеум" заради пандемията 21 май 2020 | 15:17 Прочетена 22 0



копирано





По думите му от бейзболния клуб са уведомили градската управа, че заради пандемията от коронавирус не могат да преведат договорените $1,2 млн. за 2020 г. Сумата е трябвало да постъпи по сметката на агенцията до 1 април, но това не се е случило.



"Казаха, че тъй като не са го използвали, не са имали възможност да генерират приход и затова нямат възможност да платят – разкри Гарднър пред в. "Бей Ериа Нюз". – Разбираме, че всички сме затруднени по много начини. Може би сме готови да преговаряме и да се откажем от нещо, но не може просто да кажем, че няма да има наем."



The head of the agency that oversees the Oakland Coliseum says the A’s have informed him they had “no ability to pay” the annual $1.2 million rent on the facility. https://t.co/Zph7C3WP0r — AP Sports (@AP_Sports) May 21, 2020

В писмо от 31 март, с което вестникът разполага, от Оукланд се позовават на клаузата за форс мажор в договора за наем, която според шефовете на тима позволява клубът да не плаща в условия на здравна криза. Генералният съветник на "А"-тата Д'Лорна Елис пише, че отборът ще отложи вноската "докато имаме по-ясна представа кога "Колизеум" ще бъде достъпен за нашите нужди".



Стартът на сезон 2020 в МЛБ трябваше да е на 26 март, но беше отложен за неопределено време заради разпространението на COVID-19 в САЩ. Към днешна дата лигата обсъжда варианти първенството евентуално да започне в началото на юли, но все още липсва конкретна яснота.



Оукланд Атлетикс не е заплатил дължимата годишна вноска по наема на ст. "Ринг Сентрал Колизеум", който използва за свой дом в МЛБ. Това съобщи временният изпълнителен директор на общинската агенция, стопанисваща 46-хилядното съоръжение – Хенри Гарднър.По думите му от бейзболния клуб са уведомили градската управа, че заради пандемията от коронавирус не могат да преведат договорените $1,2 млн. за 2020 г. Сумата е трябвало да постъпи по сметката на агенцията до 1 април, но това не се е случило."Казаха, че тъй като не са го използвали, не са имали възможност да генерират приход и затова нямат възможност да платят – разкри Гарднър пред в. "Бей Ериа Нюз". – Разбираме, че всички сме затруднени по много начини. Може би сме готови да преговаряме и да се откажем от нещо, но не може просто да кажем, че няма да има наем."В писмо от 31 март, с което вестникът разполага, от Оукланд се позовават на клаузата за форс мажор в договора за наем, която според шефовете на тима позволява клубът да не плаща в условия на здравна криза. Генералният съветник на "А"-тата Д'Лорна Елис пише, че отборът ще отложи вноската "докато имаме по-ясна представа кога "Колизеум" ще бъде достъпен за нашите нужди".Стартът на сезон 2020 в МЛБ трябваше да е на 26 март, но беше отложен за неопределено време заради разпространението на COVID-19 в САЩ. Към днешна дата лигата обсъжда варианти първенството евентуално да започне в началото на юли, но все още липсва конкретна яснота.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 22

1