Хабиб Нурмагомедов: COVID-19 е реалност - 500 души се заразиха наведнъж в моето село

Хабиб Нурмагомедов ответил в комментариях подписчику, который не верит в существование коронавируса. «У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и ещё десятки людей в больнице с моего одного села, в соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить, извини что не такой умный как ты.» - написал Хабиб.

