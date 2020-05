Звездата на Италия остава в Конеляно

View this post on Instagram

Paola #Egonu, attualmente, è la nostra giocatrice più forte. Unisce sostanza e agilità, salta senza remore e regala punti alla #Nazionale e alla sua #Conegliano, dove fino all’interruzione stava vivendo una stagione da favola. Una fiaba che, come raramente accade, non conosce un immediato lieto fine. [LINK IN BIO] @to.franchi #sportlab #sportlabpallavolo

A post shared by @ sport_lab.it on May 20, 2020 at 9:03am PDT