НБА Гари Пейтън: Бях ядосан на Джордан 21 май 2020



This clip of Michael Jordan laughing at Gary Payton is probably the most disrespectful part of #LastDance pic.twitter.com/CDbxf5fGDg — SportsMind (@SportsMindUK) May 11, 2020 Легендата Гари Пейтън сподели, че е реагирал гневно на момента, в който Майкъл Джордан прояви неуважение към него в "Последният танц". Във филма Пейтън обясни, че е създал големи проблеми на Въздушния във финалната серия през 1996-а, което предизвика смях у Джордан. "О, знаете, че бях ядосан. Мислех да му се обадя на момента! Но знаете ли какво, това очаквам от Майк, защото самият аз бих казал същото. Няма да призная пред никого, че някой ме е стопирал в защита. Винаги ще казвам, че никой не ми е създал проблеми, освен един човек и това е Джон Стоктън", сподели Пейтън. "Не съм ядосан на Майк, защото не е имало много двубои, в които някой да играе такава защита срещу него. Той винаги е бил доминиращ, но смятам, че имаше проблеми с мен и Джо Дюмарс. И се радвам, че той каза това, защото не бих очаквал нещо друго от него. Майкъл Джордан е Майкъл Джордан, затова говорим за него, затова гледаме 10-епизоден последен танц за него. Той е човекът, за когото всички се сещаме, когато стане въпрос за най-великия в историята. Не очаквам нищо различно от него", добави бившият гард на Сиатъл. 0



