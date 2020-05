Англия Дарън Бент: Бербатов не говореше със съотборниците си 21 май 2020 | 13:18 - Обновена Прочетена 849 0



копирано





"Той никога не говореше с мен. Може да сме в ресторанта на клуба и той да е напълно празен. Аз седя на една маса, а той ще отиде да седне на друга. Няма човек, при когото да отиде и да проведе разговор. Не знам дали беше притеснение или нещо друго, но проблемът не беше в мен", разказа Бент.



"Може да сме двама, да си говорим и да има пет места на масата, но той ще отиде да седна на най-отдалечената маса. Свикнах, защото играх с него в първо в Тотнъм, а така беше и докато бяхме във Фулъм. Казах на другите: "Да, това е просто Берба".



(1)Former Tottenham striker Darren Bent reveals how Dimitar Berbatov changed at Manchester United

.

"Well, it wasn’t difficult, because he never spoke to me. pic.twitter.com/AfKj8lbqxb — MUFC unite (@MUFCunite) May 20, 2020

Когато попитах някои от играчите на Манчестър Юнайтед, които играха с него, дали се е държал по същия начин, те ми казаха: "Не". Те просто не са му позволили да се измъква, накарали са го. С нас обаче, когато очевидно беше най-добрият играч, той беше: "Не, благодаря", допълни бившият английски национал.



На терена обаче нещата стояха различно, казва Бент. "Във Фулъм му беше доста трудно и накрая напусна, но в Тотнъм беше абсолютно невероятен, докосването му, всичко. Бербо смята, че е останал недооценен в Англия



Когато беше във Фулъм и нещата не му се получаваха, тогава кота добавим поведението в ресторанта, ставаше трудна среда. Беше изнервящо, но във Фулъм никой не му викаше, защото беше най-добрият играч. Беше толкова по-добър от другите, че хората не мислеха, че е тяхно право да кажат нещо дори когато взимаше грешни решения и правеше грешки, което се случваше", разказа още Дарън Бент.

Бившият съотборник на Димитър Бербатов в Тотнъм Фулъм Дарън Бент разкри, че българинът не си е говорил със съотборниците си в лондонските клубове. Нещата обаче били различни, когато рекордьорът по голове за националния ни отбор преминал в Манчестър Юнайтед "Той никога не говореше с мен. Може да сме в ресторанта на клуба и той да е напълно празен. Аз седя на една маса, а той ще отиде да седне на друга. Няма човек, при когото да отиде и да проведе разговор. Не знам дали беше притеснение или нещо друго, но проблемът не беше в мен", разказа Бент."Може да сме двама, да си говорим и да има пет места на масата, но той ще отиде да седна на най-отдалечената маса. Свикнах, защото играх с него в първо в Тотнъм, а така беше и докато бяхме във Фулъм. Казах на другите: "Да, това е просто Берба".Когато попитах някои от играчите на Манчестър Юнайтед, които играха с него, дали се е държал по същия начин, те ми казаха: "Не". Те просто не са му позволили да се измъква, накарали са го. С нас обаче, когато очевидно беше най-добрият играч, той беше: "Не, благодаря", допълни бившият английски национал.Така че той беше така в съблекалнята и ресторанта и не говореше с никой, но за да бъдем честни, трябва да кажем, че на терена беше отборен играч. Може да не тичаше колкото някои други, но знаеш, че винаги ще даде точния пас. Винаги имаше тази класа, която може да ти спечели мача, така че му се разминаваше за другите неща.Когато беше във Фулъм и нещата не му се получаваха, тогава кота добавим поведението в ресторанта, ставаше трудна среда. Беше изнервящо, но във Фулъм никой не му викаше, защото беше най-добрият играч. Беше толкова по-добър от другите, че хората не мислеха, че е тяхно право да кажат нещо дори когато взимаше грешни решения и правеше грешки, което се случваше", разказа още Дарън Бент.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 849

1