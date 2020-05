Англия Чувствам се като полицай в униформа, коментира Клоп 21 май 2020 | 11:57 - Обновена Прочетена 421 0



Клоп сподели и преките си впечатления от вчерашната тренировка: “Много ми хареса да видя играчите отново. Времето беше страхотно, а и момчетата бяха в настроение. Все пак се наложи всички да пристигнем облечени от вкъщи. Затова се почувствах като полицай в униформа. Това беше доста интересно. Разделяме първите 10 футболиста на две по-мали групи от по 5, които тренират на отделни игрища - разделени един от друг. Това заприличва на футбол, това и искаме. Състезателите прекараха най-дългата си почивка в своите кариери - около 9 седмици. Обикновено националите почиват най-много по 2 седмици през лятото. Ето защо сега трябва да свикнем наново с много от нещата, но първите ми впечатления са положителни.” Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп обясни, че в нито един момент не е принуждавал футболистите си да подновяват занимания. От няколко дни насам доста от играчите посещават базата за индивидуални тренировки без контакт между тях. Засега няма информация сред “червените” да има заразени.“Всеки играч може сам решава, това е ясно - заяви Клоп в интервю за Sky Sports. - Още преди началото на заниманието им казах следното: “Тук сте по собствено желание. По принцип подписвате договор, който ви задължава да сте на разположение, когато искам това от вас. Но в този случай не е нужно да присъствате, ако не се чувствате защитени”.“Няма никакви ограничения, наказания, нищо - добави германецът. - Присъствието им тук е изцяло тяхно решение. Момчетата са добре, тренират на групи - първо една от 10 човека, после други 10, а за следобеда остават още 5. Никога не бихме изложили някого на риск. Да, обичаме футбола, това е нашата професия, но по-важни са животите на хората.”Клоп сподели и преките си впечатления от вчерашната тренировка: “Много ми хареса да видя играчите отново. Времето беше страхотно, а и момчетата бяха в настроение. Все пак се наложи всички да пристигнем облечени от вкъщи. Затова се почувствах като полицай в униформа. Това беше доста интересно. Разделяме първите 10 футболиста на две по-мали групи от по 5, които тренират на отделни игрища - разделени един от друг. Това заприличва на футбол, това и искаме. Състезателите прекараха най-дългата си почивка в своите кариери - около 9 седмици. Обикновено националите почиват най-много по 2 седмици през лятото. Ето защо сега трябва да свикнем наново с много от нещата, но първите ми впечатления са положителни.”

