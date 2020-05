НБА Започва първата стъпка от възобновяването на сезона в НБА 21 май 2020 | 10:21 Прочетена 291 0



Изглежда, че НБА се надява да завърши първоначалния процес след около две седмици. Все още играчите тренират индивидуално в залите, но след това ще се наложи тимовете да проведат официални тренировъчни лагери. Когато баскетболистите вече тренират пълноценно, тогава ще се стигне и до пътуване до града, където трябва да се изиграе финалната част от сезона. За момента Дисни Уърлд в Орландо е спряган за домакинската локация.



Sources: NBA teams expecting guidelines around June 1 for players' return https://t.co/vTugnAWlrJ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 20, 2020 Все пак НБА и Асоциацията на играчите трябва да установят формат за плейофите и също така как ще разпределят отборите. Остава да разберем дали ще се провеждат допълнителни срещи от редовния сезон и в какъв формат ще бъдат плейофите. Комисарят Адам Силвър заяви, че решение трябва да бъде взето до 3 седмици.

