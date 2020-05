Англия Давид Силва ще планира бъдещето си след края на сезона 21 май 2020 | 09:54 - Обновена Прочетена 265 0



копирано





"Всичко в момента е на изчакване. Семейството ми постоянно ме пита, но моят отговор е, че всичко в момента е спряло. Чакам да преминем през тази ситуация", заяви 34-годишният испанец.



We’re lost for words...



If you haven’t already (or if you have) bless your eyes and watch this @21LVA montage again and again and again.



[via @_mcfc9i] pic.twitter.com/6OBDTwnh7i — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) May 15, 2020

Това е последният сезон на Силва в Ман Сити след 10 години в клуба и многобройни отличия. Халфът има желание да се раздели с "гражданите" подобаващо.



"Прекарах 10 години в Манчестър и постигнах това, което исках. Моята ера приключва тук, но този клуб винаги ще е в сърцето ми. От първия миг отношението към мен беше неверятно. Но сега заедно със семейството ми имаме нужда от ново предизвикателство. Поглеждайки назад, тези десет години изминаха много бързо", сподели още Давид.

Халфът на Манчестър Сити Давид Силва сподели, че ще мисли за бъдещето си след края на сезона в Англия. Той ще подпише краткосрочен договор до завършване на първенството, тъй като настоящият му контракт изтича на 30 юни."Всичко в момента е на изчакване. Семейството ми постоянно ме пита, но моят отговор е, че всичко в момента е спряло. Чакам да преминем през тази ситуация", заяви 34-годишният испанец.Това е последният сезон на Силва в Ман Сити след 10 години в клуба и многобройни отличия. Халфът има желание да се раздели с "гражданите" подобаващо."Прекарах 10 години в Манчестър и постигнах това, което исках. Моята ера приключва тук, но този клуб винаги ще е в сърцето ми. От първия миг отношението към мен беше неверятно. Но сега заедно със семейството ми имаме нужда от ново предизвикателство. Поглеждайки назад, тези десет години изминаха много бързо", сподели още Давид.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 265

1