НБА доиграва сезона в Дисни Уърлд? 20 май 2020



Дисни Уърлд е водещата дестинация за финализирането на сезон 2019/20 в НБА, съобщават източници. Увеселителният парк, разположен в Орландо, за момента се разглежда като водеща локация за провеждането на последния етап от настоящата кампания. "Уверени сме, че ще сме домакини на даден етап от НБА по някакъв начин. Може да не е цялата лига, но вярваме, че НБА ще бъде тук, за да завърши поне част от сезона си. Все още има препятствия, но ние се подготвяме за тях", споделят от Дисни Уърлд за журналиста Кейт Смит.

Sources from Walt Disney World tell me: "We are confident we'll be hosting the NBA in some fashion. It may not be the entire league, but we believe the NBA will be here to at least finish part of their season. Still hurdles to cross, but we are preparing as if that is the case." — Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 20, 2020 Друга локация, която подлежеше на обстойно разглеждане, бе тази в Лас Вегас. Очаква се официалното решение на НБА в следващите 3 седмици. Друга локация, която подлежеше на обстойно разглеждане, бе тази в Лас Вегас. Очаква се официалното решение на НБА в следващите 3 седмици.



