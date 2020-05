НБА Шакийл О'Нийл: Радвам се, че играх срещу най-великия 20 май 2020 | 19:35 Прочетена 186 0



The Diesel, @Shaq, had a lot to say on “After The Dance.” pic.twitter.com/aQUfB4LfAy — Stephen A Smith (@stephenasmith) May 20, 2020 Големият Шакийл О'Нийл също даде своето мнение за филма "Последният танц" и заяви, че се радва, че е играл срещу най-великия баскетболист за всички времена - Майкъл Джордан. Шак добави, че ерата на 90-те е ненадмината от баскетболна гледна точка. "Страхотен документален филм, радвам се, че го изгледах. Върна ме към 90-те, когато имах възможността да играя с него. Иска ми се да можех да играя срещу Бърд, Меджик, Карийм и всички тези момчета, но все пак играх срещу най-великия баскетболист в света. Току що разбрах, че 90-те са най-великата ера в баскетбола", сподели Шак на Стивън Ей Смит по време на епизод от SportsCenter.

SPORTAL.BG

