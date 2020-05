Германия От Шалке отговорили по забавен начин на твърденията, че Хитлер е бил техен фен 20 май 2020 | 18:32 - Обновена Прочетена 180 0



В интернет пространството се появи официално писмо от Шалке 04 до "Таймс" заради статия във вестника, твърдяща, че Адолф Хитлер е бил фен на отбора. То бързо набра популярност в Туитър заради забавния и саркастичен тон на неговия автор. Ето го и него: "Скъпи редактор, Статията Ви "50-мата най-лоши известни футболни фенове", публикувана на 26 ноември, беше интересна за четене. Дотогава не знаехме, че Адолф Хитлер е имал слабост към Шалке 04, камо ли че е бил фен на нашия клуб. Беше ни любопитно да разберем какво е накарало уважавания "Таймс" да твърди това за факт. Затова проверихме на два пъти дали между 1933 г. и 1945 г. клубното ръководство е кръстило една от трибуните "Трибуна Фюрер", например, като изгледахме и всеки епизод на "Ало, ало", за да се опитаме да намерим някаква следа. Нищо. Всъщност, оказа се, че той сигурно е бил привърженик от дивана, тъй като никога не е направил усилието да дойде на наш мач. Дори и това да е било финал за титлата пред прага му на "Олимпиащадион" в Берлин. Вероятно той е бил твърде зает с политиката си на геноцид или... все пак не е бил футболен фен. Excellent response from FC Schalke's Head of PR to @thetimes who claimed that Hitler was a fan. pic.twitter.com/7KWA1Uf6Jv — Andrew Bloch (@AndrewBloch) May 20, 2020 Така поне твърди научно проучване, проведено от клуба през 2004 г. Авторите му анализираха теорията, че шестте титли на Шалке по време на Третия Райх се дължат на специалната подкрепа на нацистите. Резултатът е доста ясен: теорията е пълна измишльотина. В най-добрия случай, нацистите са се опитвали да поемат от голямата популярност на отбор, който е бил сред най-добрите в страната от 1927 г. Самият Хитлер никога не го е правил поради две причини. Първо, физиогномиката на футболистите с техните криви крака и обърнати навътре колене не е била точно неговата представа за висшата германска раса. Второ, той наистина е отишъл на мач по време на Олимпийските игри през 1936 г., но Германия го загубила с 0:2 от Норвегия. По дяволите! Да направиш заключението, че Хитлер е бил фен на Шалке, защото са спечелили повечето от титлите по време на неговия режим, би направило Маргарет Тачър фен на Ливърпул. Странно, но тя не влиза в списъка. Всичко най-добро, Герд Вос Пресаташе на Шалке 04"

