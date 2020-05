Зидан: Ще се опитаме да спечелим трофей, това е в клубното ДНК

Наставникът на Реал Мадрид Зинедин Зидан даде първото си интервю след подновяването на тренировките на отбора. Той изрази своята радост от това, както и задоволство от формата, в която се намират играчите му след двата месеца вкъщи.

"Щастлив съм, че мога да работя с моите играчи след 60 дни. Всички сме доволни, че се върнахме. Планирахме физическата подготовка и играчите я правеха много добре вкъщи. Бяха във форма. Радваме се, че сме заедно и че се наслаждаваме на това, което ни харесва. Седмицата беше много добра за работа, макар и в малки групи. Но пък можем да направим нещо повече тактически. Тази седмица виждам тима по-добър. На футболистите им харесва да тренират, но много повече да играят. Очакват скоро отново да го правят. Трябва да се мисли позитивно, аз виждам хубаво бъдеще. Играчите виждат, че остават 11 мача и искат да завършат силно, за да спечелят някой трофей. Това е в клубното ДНК", заяви Зидан пред телевизията на Реал.

