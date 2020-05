Франция Добрият сезон на Марсилия доведе до... хаос в клуба 20 май 2020 | 17:06 - Обновена Прочетена 367 0



Резултатите на терена може да са добри, но те не попречиха да се стигне до катаклизми в клуба. Старши треньорът Андре Вияш-Боаш имаше огромни заслуги за сребърните медали. Той успя да извлече максимум от потенциала на един ограничен състав. Португалецът обаче се очаква да напусне до няколко дни.



Спортният директор Андони Субисарета и директорът на отдела по разузнаването вече не са част от Марсилия. "Пристигнах тук поради размера на клуба и заради Андони. Казвал съм, че бъдещето ми е свързано с неговото", заяви Вияш-Боаш през януари.



Villas-Boas on the brink at Marseille amid power struggle with Englishman Paul Aldridge https://t.co/aKR9kM82zk pic.twitter.com/R6k7SwwvLu — Sporting News Soccer (@SN_CA_Soccer) May 20, 2020

Недоволство от решенията в клуба се усещат навсякъде из него. Капитанът Стив Манданда, който направи отличен сезон и може би бе най-добрият вратар в Лига 1 през последните 12 месеца, отказа да участва във фотосесия, рекламираща новия екип на тима. Това направи и негов неназован съотборник.



Основните проблеми на Марсилия са финансови. Клубът е под натиск да спази Финансовия феърплей. Докато това бе отложено от кризата с коронавируса, ситуацията остава несигурно.



През януари като съветник в клуба бе назначен англичанинът Пол Олдридж. Той е специализиран в продажби на играчи във Висшата лига. Пристигането му бе искра, която за малко да запали бурето с барут още тогава. Марсилия преговаря с Почетино, Жардим също е вариант



Нещата станаха още по-сложни с пристигането на бившия изпълнителен директор на



След това беше в Болтън в Първа лига, когато клубът бе близо до фалит. Следващият му номер изглежда ще е участник в разпадането на Марсилия. При пристигането Вияш-Боаш публично заяви, че не е доволен.



French newspaper Le Parisien already reported that André Villas-Boas will turn down Marseille's contract extension. La Provence suggest AVB has already instructed his lawyers to negotiate an amicable departure.



If true, an excellent coach back on the market this summer. pic.twitter.com/eOS9DR11gb — Sean Gillen (@SeanGillen9) May 20, 2020

Раздразнението на треньора е лесно да разбере. Той разчиташе на ограничена основа от играчи от предишния сезон, като главно играха 15 играчи. Ако загубят двама от тях - 25-годишния халф



С идея да балансира финансите Марсилия рискува прекалено много. Ръководството направи последен опит да задържи човека, който ги върна в Европа. Те предложиха нов договор на Вияш-Боаш и публично обявиха колко добра оферта са му направили.



Предложението може да се окаже твърде късно като реакция. Ако нещата се развият по този начин и португалецът напусне, радостта от завръщането в Шампионската лига ще бъде краткосрочен момент на щастие.

