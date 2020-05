Испания Хетафе е бил на косъм да привлече Меси и Гуардиола 20 май 2020 | 16:40 Прочетена 153 0



Отборът на Хетафе е бил много близо да вземе под наем Лионел Меси и да назначи Джосеп Гуардиола за свой наставник. Това разкри клубният президент Анхел Торес. "Дано Жоан Лапорта се върне на президентския пост, въпреки че не знам дали вторите престои са добри. Винаги съм се разбирал с Лапорта. Той е много забавен човек и би било добре да се засечем с него. В първия или втория сезон на Меси неговото преотстъпване в Хетафе почти беше завършено. В крайна сметка Франк Рийкард (тогавашният наставник - б.р.) не прие и си останахме само с желанието. Веднъж с Чики Бегиристайн (тогавашният спортен директор - б.р.) бяхме заедно на европейски жребий в Швейцария. Идеята беше Михаел Лаудруп да поеме Барселона, а ние да вземем Гуардиола за негов заместник, тъй като в началото Лапорта въобще не беше убеден в назначаването на Пеп", сподели Торес пред "Марка". How Getafe almost signed Lionel Messi and appointed Pep Guardiola https://t.co/ameCo9U36s — SPORT English (@Sport_EN) May 20, 2020 След уволнението на Рийкард в края на 2007/08 опциите за негов наследник бяха именно Лаудруп и Гуардиола. Датчанинът, който през въпросния сезон изведе Хетафе до финал за Купата на краля и 1/4-финал за Купата на УЕФА, впоследствие беше пренебрегнат за сметка на каталунеца. Междувременно, мадридчаните решиха да не му удължат договора въпреки добрия сезон и подписаха с друг бивш играч на Барселона - Виктор Муньос.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

