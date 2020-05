НБА Карл Малоун отказал участие в "Последният танц" 20 май 2020 | 16:03 Прочетена 387 0



копирано





Last Dance director Jason Hehir says Karl Malone and Bryon Russell were the only notable players to decline to be interviewed. — Andrew Perloff (@andrewperloff) May 18, 2020 Стоктън също не е изявил голямо желание да запише участие във филма. Хехър заяви, че са му били нужни цели две години, за да убеди легендарния плеймейкър да се появи във филма.

Режисьорът на документалния филм "Последният танц" Джейсън Хехър разкри в "Шоуто на Дан Патрик", че две бивши звезди на Юта Джаз са отказали покана да дадат своята гледна точка във филма. Легендата Карл Малоун и бившият му съотборник Брайън Ръсел са отклонили офертата да участват, а единственият играч от състава на Юта, който сподели своето виждане за плейофите през 1998-а във филма, бе лидерът по асистенции в НБА Джон Стоктън.Стоктън също не е изявил голямо желание да запише участие във филма. Хехър заяви, че са му били нужни цели две години, за да убеди легендарния плеймейкър да се появи във филма. "Най-накрая стигнах до телефонен разговор със Стоктън, след като две години се опитвахме да се свържем с него", споделя Хехър, който добавя, че е предложил на Малоун да седне до Стоктън, за да се чувства по-удобно. "Опитахме се да ги накараме да седнат заедно. Мислех, че това ще е по-добър вариант и Малоун би се чувствал по-удобно с това, но просто нямаше как да го убедим" 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 387

1