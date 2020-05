Испания Куртоа: Всички чакат с нетърпение подновяването на Ла Лига 20 май 2020 | 15:26 - Обновена Прочетена 54 0



копирано





"Всички чакат с нетърпение подновяването на Ла Лига и битката за титлата. Нямахме търпение да тренираме отново след два месеца, да бъдем заедно като отбор", сподели Куртоа.



Get up close with our goalkeepers at #RMCity!

@thibautcourtois: "We can't wait for @LaLigaEN to start."

@AreolaOfficiel

@diego_altube#HalaMadrid pic.twitter.com/Ho8GSY7FS7 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) May 19, 2020

"Въпреки че е малко различно, винаги е приятно да се върнеш на Валдебебас за тренировка. Да тренираш вкъщи е различно, но мисля, че всички се справиха добре и се поддържаха във форма. Вратарите бяха късметлии, защото от миналата седмица имахме разрешение да тренираме с треньор. Тази седмица, когато съотборниците отправят удари, има усещане за истинска тренировка", разказа белгиецът.

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа изрази щастието си от подновяването на тренировките. Тази седмица испанските отбори започнаха отново да тренират след прекъсване от два месеца."Всички чакат с нетърпение подновяването на Ла Лига и битката за титлата. Нямахме търпение да тренираме отново след два месеца, да бъдем заедно като отбор", сподели Куртоа."Въпреки че е малко различно, винаги е приятно да се върнеш на Валдебебас за тренировка. Да тренираш вкъщи е различно, но мисля, че всички се справиха добре и се поддържаха във форма. Вратарите бяха късметлии, защото от миналата седмица имахме разрешение да тренираме с треньор. Тази седмица, когато съотборниците отправят удари, има усещане за истинска тренировка", разказа белгиецът.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 54

1