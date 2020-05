Бокс Тайсън Фюри обяви, че е най-успешният сред действащите боксьори 20 май 2020 | 15:00 Прочетена 91 0



Успехът на британеца обаче бе последван от серия проблеми извън ринга, свързани със злоупотреба с наркотици, алкохол и психически проблеми. Фюри обаче успя да излезе от дупката, в която се намираше, и през февруари тази година спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC), нокаутирайки американеца Дионтей Уайлдър в седмия рунд.



Той обаче добави, че се надява да остане на ринга още много години. "Кличко се би и на 40-годишна възраст. Много от големите шампиони имат дълги кариери. Но аз не съм в бокса заради парите или заради славата. Не съм в бокса и заради титлите. Аз се боксирам, защото това ме прави щастлив и защото обичам да го правя", разказа световният шампион. "Нямам какво повече да доказвам. Аз се боксирам, защото обичам бокса и съм правел това през целия си живот. Защо да спирам?", попита риторично Фюри. На Фюри му предстои нов мач с Уайлдър, но той едва ли ще се състои преди края на календарната година, тъй като промоутърите категорично отказват срещата да се проведе без присъствието на зрители. На Фюри му предстои нов мач с Уайлдър, но той едва ли ще се състои преди края на календарната година, тъй като промоутърите категорично отказват срещата да се проведе без присъствието на зрители.

